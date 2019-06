Famosas comemoram jogadora Marta na capa da Vogue

22/06/2019 | 13:10



A Vogue anunciou no Instagram que a estrela da capa de junho da revista é ninguém menos que o fenômeno da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Marta!

Não demorou nadinha para famosas começarem a comentar a capa, comemorando. Entre elas, Sabrina Sato, Alice Wegmann, Pathy Dejesus e Ana Claudia Michels.

A atriz Taís Araujo repostou a imagem e fez um textão inspirador sobre a imagem:

Ela é gigante! Uma atleta rara, de incrível habilidade nos campos. Fora deles, uma mulher consciente de sua voz e que a utiliza para abrir caminhos para aquelas que ainda virão. Que orgulho enorme acompanhar essa potência e ver cada uma de suas conquistas. Há muito a ser feito, é verdade. Estamos ainda muito distantes do mundo ideal. Mas a mudança já começou e ninguém poderá deter. Senhoras e senhores, com vocês, MARTA!

Bruno Gagliasso, José Loreto, Maju Coutinho e Solange Couto comentaram, vibrando com o texto.

O anúncio veio um dia antes do quarto jogo da Seleção na Copa do Mundo feminina 2019, que rola no domingo, 23, contra a França.