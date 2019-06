22/06/2019 | 13:10



Após dar entrada em um retiro de bem-estar por sofrer com estresse e o abuso de álcool, Kit Harington foi flagrado pela primeira vez! O ator, que viveu Jon Snow na icônica séria da HBO, Game of Thrones, se internou no final do mês de maio.

Nas fotos, Kit aparece bastante saudável usando uma camiseta azul escura, calças pretas e botas enquanto conversa com um motorista parado na rua.

A internação dele deu o que falar, afinal, ocorreu logo após o fim da série. Segundo o site norte-americano TMZ, Kit tem permissão para sair vez ou outra da clínica, que custa 120 mil dólares por mês, ou seja, 471 mil reais. Vamos torcer pela melhora dele!