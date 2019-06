Roger Federer elimina francês e vai em busca do 10º título do Torneio de Halle

22/06/2019 | 12:20



Em sua 15ª participação no Torneio de Halle, o suíço Roger Federer está classificado pela 13ª vez à final. Neste sábado, o número 3 do mundo precisou de apenas 62 minutos para superar o francês Pierre-Hugues Herbert, número 43 do mundo, com um duplo 6/3. Federer está em busca do seu décimo título do ATP 500 alemão.

O tenista suíço, que soma 102 taças na carreira, acumula 67 vitórias neste torneio, desde sua primeira participação em 2000, quando perdeu nas quartas de final para o norte-americano Michael Chang.

O adversário de Federer na decisão deste domingo será o belga David Goffin, número 33 do mundo, que eliminou o italiano Matteo Berrettini, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e

6/3. Goffin, que chegou a ocupar a sétima colocação no ranking mundial, havia sido eliminado nas últimas seis semifinais em Halle. Será a primeira final dele desde o ATP de Londres, em 2017.

Goffin teve de superar durante 1h37 de duelo para enfrentar o forte saque de Berretini. Diante de Federer, o tenista da Bélgica só venceu uma vez, em oito confrontos.