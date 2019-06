Filho de Helena Ranaldi encanta internautas com declaração para namorada, atriz de Caverna do Dragão

22/06/2019 | 12:11



O Dia dos Namorados já passou, mas tem gente que prefere se declarar não somente em datas especiais! Na última sexta-feira, dia 21, Pedro Waddington, fruto do casamento da atriz Helena Ranaldi com o diretor Ricardo Waddingtion, encantou a internet com uma declaração fofa à sua namorada, Samantha Müller.

Ele também a chamou de coisa mais linda na foto mais recente do perfil da amada. Os dois estão juntos desde o início de 2018 e levam o namoro em meio a compromissos pessoais.

Pedro fez parte do elenco de uma peça chamada Os que tem hora marcada, um projeto de conclusão de curso da Escola de Artes Célia Helena. Já Samantha é modelo e, para quem não sabe, ficou muito conhecida por interpretar Sheila em um comercial da Renault para lá de especial inspirado em Caverna do Dragão, desenho baseado em um jogo de RPG e que fez sucesso na Globo nos anos 80.