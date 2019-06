Pai tenta evitar assalto e presencia assassinato do filho em Diadema

Do dgabc.com.br



22/06/2019



O crime aconteceu por volta das 20h desta sexta-feira, na Rua Manoel Amaral, 157, no Jardim Rosinha, no limite com o bairro de Cidade Ademar, Zona Sul da Capital.

De acordo a PM (Polícia Militar), o mecânico Willians Prado, 39 anos, estava saindo da casa dos pais, após o jantar, com a mulher e a filha, de 3 de meses. Quando se preparava para entrar no automóvel, um Mobi vermelho, da Fiat, três bandidos anunciaram assalto. Dois deles estvam a pé e, o outro, de bicicleta.

Um dos suspeitos portava um revólver. A dupla pretendia entrar na residência para recolher mais objetos de valor.

Ainda de acordo com a PM, Prado não reagiou e entregou os pertences pessoais e a chave do carro. O pai do mecânico, ao visualizar pela janela que o filho e a nora estavam sendo assaltados, tentou assustar os ladrões com espingarda calibre 12, que mantém em casa, porém sem artucho.

O aposentado, 79 anos, ameaçou disparar contra os suspeitos, mas o criminoso que estava armado atirou, atingindo a cabeça do mecânico. Em seguida, os ladrões recolheram a espingarda e fugiram em direção à favela Pantanal, que fica a menos de 800 metros, já na Cidade Ademar, em São Paulo.

O Corpo de Bombeiros ainda foi acionado, mas quando chegou no local o mecânico já estava morto.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Diadema e será investigado pelo SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Câmeras de segurança instaladas em residências vizinhas podem ajudar nas investigações, pois podem ter registrado a ação ou, ao menos, a fuga dos criminosos.