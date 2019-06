Ministro britânico visitará Irã neste domingo para tratar de tensões com EUA

22/06/2019 | 11:36



O ministro de Estado do Reino Unido para o Oriente Médio, Andrew Murrison, fará uma visita ao Irã neste domingo com o objetivo de conter a escalada de tensões entre o país e os Estados Unidos. "Neste momento de aumento das tensões regionais e em um período crucial para o futuro do acordo nuclear, esta visita é uma oportunidade para um envolvimento mais aberto, franco e construtivo com o governo do Irã", disse Murrison.

Mais cedo, o governo iraniano instou o enviado dos Emirados Árabes Unidos ao Irã a condenar os Emirados por permitir que os EUA usem sua base no país para lançar o drone que, segundo o Irã, entrou em seu espaço aéreo. O governo americano alega que o drone, do modelo RQ-4A Global Hawk, estava no espaço aéreo internacional quando foi atingido.

Nesta sexta-feira, o Irã convocou o embaixador suíço Markus Leitner a ouvir os argumentos do país sobre a suposta violação do espaço aéreo pelos EUA. Fonte: Associated Press.