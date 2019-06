Dinheiro ou gestão?

Do Diário do Grande ABC



22/06/2019



A questão financeira tem sido a justificativa do governo de São Paulo para alterar o modal da Linha 18-Bronze, que ligará o Grande ABC à Capital, de monotrilho (projeto original) para o BRT, que, apesar de ter pomposa sigla em inglês, não passa de mais um corredor de ônibus. Na versão apresentada pelo Palácio dos Bandeirantes, os R$ 4,26 bilhões de investimento necessário à construção do Metrô, como está no contrato assinado em 2014, é quantia extremamente elevada e faltaria verba, inclusive, para as desapropriações, orçadas em R$ 600 milhões.



Nos últimos dois meses este Diário tem ouvido autoridades de várias áreas e muitas são as alternativas apresentadas. Quanto às desapropriações, reportagem já demonstrou que o trajeto passaria por várias áreas que pertencem ao próprio Estado e que, dessa forma, não haveria custo. Além disso, em reunião realizada no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o secretário nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos, Jean Carlo Pejo, declarou que a União estaria disposta a emprestar a verba necessária às remoções, desde que fosse procurada por São Paulo.

Agora, surge mais uma possibilidade no radar, por meio da Assembleia Legislativa. Projeto do governador João Doria pede a extinção da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A). E como o Executivo estadual tem débito de R$ 2,06 bilhões com a empresa estatal, parte deste montante seria usada para tirar do papel o ramal metropolitano que servirá a região.

A população do Grande ABC espera pelo Metrô há mais de quatro décadas – em setembro de 1975, o então governador Paulo Egydio Martins já falava em contemplar a região com o modal. Os moradores das sete cidades, que se expressam diariamente nas nossas páginas, clamam ao governador João Doria (PSDB) para que ele faça valer a fama de gestor que lhe colocou no comando deste Estado. Que encontre possibilidades de trazer o Metrô ao Grande ABC. E opte pela solução mais moderna, não a mais cômoda e atrasada. Dia 30 será dada a resposta.