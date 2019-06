Aos 24 anos, Thalles, jogador da Ponte Preta, morre em acidente no Rio de Janeiro

22/06/2019 | 09:42



O jogador Thalles, de 24 anos, morreu, neste sábado, em um acidente na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O atacante estava na Ponte Preta, emprestado pelo Vasco para a disputa da Série B do Brasileiro.

O acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, envolveu duas motos, que atropelaram outras pessoas. Além de Thalles, mais uma pessoa morreu. O jogador estaria voltando de um baile funk na comunidade da Cerâmica.

Em nota, o Vasco postou uma foto de Thalles na infância, festejando um aniversário, vestindo a camisa do Vasco, e lamentou a morte do atleta. "Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil".