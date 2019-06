EC São Bernardo apresenta elenco para a Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/06/2019 | 22:01



O EC São Bernardo apresentou na noite desta sexta-feira (21) o elenco que vai disputar a Copa Paulista a partir de segunda-feira, quando estreia contra o Água Santa, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano. Além dos 19 jogadores, o Cachorrão mostrou a comissão técnica, que será comandada pelo técnico Régis Angeli.



A manotagem do elenco teve participação da parceria com o Monta Azul, vice-campeão da Série A-3 e que garantiu o acesso para a Série A-2 de 2020. No total, sete jogadores da equipe do Interior, além do treinador, vão trabalhar no Cachorrão no segundo semestre.



O evento, realizado no Restaurante Caravana Grill, em São Bernardo, serviu também para apresentar o patrocinador master da equipe até a Série A-3 de 2020, a Ares, empresa especializada em produtos de limpeza e sabão.