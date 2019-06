Assembleia debate pessoas desaparecidas em audiência

Da Redação



22/06/2019 | 07:51



A Assembleia Legislativa será palco de audiência pública para debater políticas públicas na questão das pessoas desaparecidas no Estado. A atividade será na sede do Parlamento, a partir das 14h, e reunirá especialistas no assunto para que sejam discutidas medidas para acelerar o processo de encontro dessas pessoas.

Proposta pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), de São Bernardo, a mesa terá o nome de Vitrine dos Desaparecidos e contará com participação de organismos públicos e entidades da sociedade civil que se preocupam com o tema, como Mães da Sé, Mães em Luta e Instituto Ímpar.

Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicada em abril mostrou que, entre 2007 e 2016, 693.076 boletins de ocorrência foram registrados no Brasil reportando sumiço de pessoas, média de 190 por dia. O Estado de São Paulo lidera a estatística, com 242 mil desaparecidos no período.

O parlamentar afirmou que falta ao governo estadual a adoção de políticas mais eficazes na procura pelos desaparecidos.

“Acredito que em muitos aspectos o Estado tem que ser responsabilizado, principalmente quando agentes públicos dão informações erradas e/ou equivocadas”, disse Luiz Fernando. “Eu imagino a dor sem fim desses familiares e amigos, principalmente das mães. Muitas delas transformaram sua dor e seu luto em uma luta. Quando a pessoa falece, você sabe onde estão seus restos mortais, a história tem um fim, mas quando o ente querido desaparece, a dor não tem fim. E em muitos casos o Estado tem como dar resposta”, criticou.

O petista disse que vai propor no evento a criação da Frente Parlamentar da Pessoa Desaparecida na Assembleia Legislativa, com atuação permanente, para que sejam mapeadas as ações do governo paulista sobre o caso, até pelo fato de São Paulo liderar o ranking de número de desaparecidos.