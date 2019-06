São Bernardo descumpre prazo pela 2ª vez sobre edital do transporte

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/06/2019 | 07:47



A Prefeitura de São Bernardo descumpriu pela segunda vez prazo dado por ela mesma para a republicação do edital do transporte coletivo. Em resposta ao Diário na segunda-feira, o Paço havia se comprometido em reabrir a licitação até o fim desta semana, o que não se confirmou. A administração assegura agora que o processo licitatório será reinaugurado na segunda-feira.

O certame para contratação de empresa que explorará as 66 linhas municipais de ônibus foi aberto inicialmente em março. No dia 1º de maio, porém, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) determinou a suspensão do edital, acolhendo representação contra as regras colocadas pelo governo de Orlando Morando (PSDB).

“A Prefeitura de São Bernardo, informa por meio da ETC (Empresa de Transporte Coletivo), que a publicação referente ao edital de concessão do transporte coletivo da cidade será publicada no dia 24 de junho”, resumiu, em nota, o Executivo.

Entre as reclamações estavam a existência de lote único, modelo descartado em municípios com mais de 500 mil habitantes – caso de São Bernardo, hoje com 833 mil moradores. Atualmente há monopólio da SBCTrans na gestão do transporte coletivo municipal.

O governo informou na segunda-feira que a confecção do edital estava em fase final de ajustes. Não comentou, entretanto, se haverá divisão de lotes nem outras mudanças pedidas pelo TCE. A estimativa da Prefeitura é a de que, reaberta a licitação, em 90 dias o vencedor – ou vencedores, se houver fatiamento do contrato – da concorrência pública seja conhecido.

A primeira versão do edital do transporte coletivo de São Bernardo foi alvo de duas representações junto ao TCE: uma da F&B Transportadora Turística Ltda, empresa com sede em Varginha, em Minas Gerais, e outra da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo.

Além do lote único, elas questionaram outros itens das regras, como escolha de maior quantia ofertada pela outorga onerosa em vez de avaliação do menor valor de tarifa, como é prática do mercado, e exigência de pagamento de R$ 40 milhões após 90 dias do contrato assinado e apresentação de comprovação de execução de serviço com características que podem prejudicar a participação de concorrentes.

O conselheiro Edgard Camargo Rodrigues acatou a representação da F&B, por falta de competitividade, em 1º de maio. A administração de São Bernardo decidiu revogar o certame no dia 15 de maio, com promessa de reabertura em um mês. Esse prazo venceu no dia 17, segunda-feira.