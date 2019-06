Grande ABC conta com 422 oportunidades nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



24/06/2019 | 07:28



Passado o feriado de Corpus Christi, é hora de voltar à procura por oportunidade de trabalho. Quem está em busca de nova posição pode conferir as 422 em aberto no Grande ABC.

A maior parte delas, 240, está na empresa de recrutamento e seleção Luandre, que tem unidade em Santo André. Destaque para os postos de enfermeiro do trabalho, que remunera entre R$ 5.000 e R$ 6.000; analista de recursos humanos, de R$ 4.000 a R$ 5.000; e técnico de campo, R$ 3.000 a R$ 4.000. Interessados devem acessar www.luandre.com.br.

Na sequência, a CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo dispõe nesta semana de 128 vagas, sendo dez delas para PCDs (Pessoas Com Deficiência) atuarem como operador de telemarketing. Além disso, existem postos de cozinheiro industrial (dez) e encarregados de açougue (dez), frios (dez), hortifrutigrangeiros (dez) e de padaria (dez).

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) oferece 44 oportunidades. São dez para auxiliar de limpeza; dez para auxiliar de manutenção predial e dez para recepcionista geral. Também há cinco para vendedor com experiência em setor de eletro e três para orientador de tráfego em estacionamento.

Van do CPTR levará o serviço de intermediação de mão de obra à Vila Assis (Rua Lazar Segal, 276, na Igreja de São José) hoje e amanhã; na Vila Vitória (Rua Carlos Tamagnini, em frente a EE Odila Bento Mirarchi) quarta e quinta-feira; e, na sexta-feira, estará junto com a van do Sebrae no Cras do Jardim Zaíra (Av. Castelo Branco 2.982), para atender não apenas quem está à procura de trabalho, mas também aqueles que estiverem interessados em abrir seu próprio negócio. O atendimento será feito das 9h às 16h e não é necessário reservar.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) disponibiliza em Ribeirão Pires dez vagas, sendo três para costureira, duas para mecânico de automóvel, uma para garçom, uma para chef e outra para auxiliar de cozinha, por exemplo.

Para participar dos processos seletivos dos centros públicos é preciso cadastrar seus dados no portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou ir pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, munido dos documentos RG, CPF e carteira de trabalho. Em Mauá, o CPTR abre às 7h.