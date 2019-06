Egito vence Zimbábue no jogo de abertura da Copa Africana de Nações

21/06/2019 | 20:53



Seleção anfitriã, o Egito abriu a Copa Africana de Nações com vitória por 1 a 0 sobre o Zimbábue, em partida disputada nesta sexta-feira, no Estádio Internacional de Cairo.

O Egito impôs muita pressão no início da partida, com Mohamed Salah tendo desperdiçado duas chances no primeiros dois minutos. Mas foi Trezeguet quem trouxe alívio ao torcedor ao marcar o único gol da partida aos 41 minutos do primeiro tempo. O meio-campista avançou pela esquerda, tabelou com Ayman Ashraf, e finalizou no canto direito da rede.

Salah teve duas boas oportunidades no segundo tempo, mas foi parado pelo goleiro Edmore Sibanda e depois por Elvis Chipezeze, que o substituiu. Assim, os anfitriões abriram a Copa Africana com uma vitória magra.

O Egito faturou o último de seus sete títulos africanos em 2010 e voltou a disputar a final há dois anos, quando perdeu para Camarões. O seu próximo compromisso vai ser na quarta-feira, contra a República Democrática do Congo. No mesmo dia, o Zimbábue tentará se reabilitar diante de Uganda.

A primeira rodada do Grupo A será concluída neste sábado, quando a República Democrática do Congo enfrentará Uganda no Cairo. Outros dois jogos, ambos pelo Grupo B, serão disputados no sábado: Nigéria x Burundi e Guiné x Madagáscar. Esses confrontos estão agendados para Alexandria.