Mauá inicia licitação para contratar serviço de limpeza destinado às escolas

22/06/2019 | 07:00



A situação precária das unidades de ensino de Mauá – que registrou surto recente de escabiose, popularmente conhecida como sarna – fez com que a Prefeitura desse início à licitação para contratação de empresa para executar os trabalhos de limpeza, conservação e higienização das escolas, tanto nas instalações internas quanto nas externas, inclusive áreas verdes. Serão contemplados 48 equipamentos e o início dos serviços se dará após a assinatura do contrato, com previsão de 12 meses para sua conclusão.

Uma das unidades que receberão a ação será a EM (Escola Municipal) Geovane Oliveira Lacerda, na Rua Honduras, 241, Parque das Américas, que está fechada desde fevereiro por causa de problemas estruturais. Na ocasião, o Diário destacou a necessidade de transferência de cerca de 2.000 crianças para a Fiec (Fábrica Integrada Educacional e Cultural), localizada no mesmo bairro, ação que não foi bem recebida pelos pais.

Uma das mães que teve o filho, de 4 anos, afetado pela mudança de escola foi a aposentada Vanessa Munhoz de Assis, 36 anos. Ela acredita que a falta de atenção e de manutenção da Geovane Oliveira Lacerda forçou os problemas. “Se fosse feita a manutenção, a escola estaria em perfeitas condições.”

A aposentada conta que, nos dias de chuva, a escola ficava toda alagada e, por conta das duas salas interditadas, as crianças eram amontoadas nas salas. “Meu filho está matriculado nessa unidade e eu preciso muito dessa vaga, mas com qualidade”, desabafa.