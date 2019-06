São Bernardo cria ambiente virtual para professores

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/06/2019



Com o objetivo de melhorar as práticas dentro das salas de aula e aprofundar o estudo da BNCC (Base Nacional Curricular Comum), a Prefeitura de São Bernardo desenvolveu ambiente virtual para formação dos 6.000 profissionais da educação, entre professores e coordenadores pedagógicos da rede municipal. O projeto teve início em maio e beneficiará 82 mil alunos.

A iniciativa integra o programa Escola de Formação Continuada e promete ações formativas dos profissionais em horário de serviço, proporcionando a qualificação das práticas em sala de aula. A legislação nacional prevê que os professores tenham um terço da jornada destinado a atividades fora da sala de aula.

O conteúdo programado foi inserido no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), criado pelo Labtime (Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais) da UFG (Universidade de Goiás), em parceria com o Ministério da Educação.

Segundo a secretária de Educação da cidade, Sílvia Donnini, não houve investimento para o programa por já existir estrutura interna para isso. “Trabalhamos com os potenciais da nossa própria rede. São Bernardo tem rede estruturada, então, quem fez toda essa construção e produção de conteúdo foram nossas equipes pedagógica e técnica”, comenta.

Sílvia ainda pontua que o objetivo é beneficiar tanto professores quanto alunos. “Estávamos planejamento tudo isso há quase um ano e beneficiará diretamente os professores e indiretamente todos os alunos. São Bernardo é pioneiro no programa por atingir 100% de seus professores”, conta.

A docente da educação infantil da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) José Roberto Pretto Letícia Vano está gostando da experiência com o projeto e comenta sobre as atividades na plataforma. “Acho muito pertinente com meu dia a dia aqui na escola. Consigo visualizar a prática durante as aulas e isso é muito importante. Assisto a vídeos, leio textos e faço minha reflexão. Acho muito legal, trago para minha realidade”, pontua.

Durante a formação, que terá duração de dois anos, os professores serão organizados em 149 turmas. São 80 horas de curso em horário de trabalho em formato semipresencial, com encontros presenciais e momentos a distância pela plataforma. Os docentes podem acessar o aplicativo tanto pelo computadores como por dispositivos móveis.

CRONOGRAMA

Desenvolvidos pelas orientadoras pedagógicas, os conteúdos das aulas da formação docente destinam-se à reflexão da prática vivida e em sala de aula. Os temas abordados são personalizados de acordo com a realidade dos professores na rede municipal – responsável pela educação infantil (creche e pré-escola), primeiro ciclo do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e EJA (Educação de Jovens e Adultos) do 1º ao 9º ano do fundamental.

Ao final do curso, todos os professores receberão certificado de participação.