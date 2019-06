Equipe flagra desmatamento em área de proteção ambiental

Da Redação



A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, frustrou na quarta-feira, com a ajuda da Guarda Ambiental, ação ilegal de desmatamento na região do pós-balsa. Totalizando 4.100 m², a área está situada em região de preservação e proteção ambiental. No local também foram encontrados objetos utilizados para caça animal. Por meio do flagrante, foi possível localizar o proprietário e aplicar multa, no valor de R$ 100 mil.

Ao chegar no local, a equipe encontrou homens trabalhando para o proprietário, que não se apresentou às autoridades. Agora, o responsável pelo terreno tem o prazo de 15 dias para responder ao processo administrativo aberto pela Prefeitura, bem como assinar termo de reparo ambiental e realizar o pagamento da multa.

O fragrante foi possível após a equipe de fiscalização localizar o desmatamento em um sobrevoo de rotina. Ao retornar pela via terrestre para averiguar a situação junto da Guarda Ambiental, também foram encontradas gaiolas e armadilhas, indicando caça, que também é uma atividade ilegal no município.

São Bernardo vem enrijecendo a fiscalização em áreas de proteção desde 2017, após uma ação junto ao Ministério Público, na qual foram barradas construções de novas moradias irregulares na região. Desde então, outras atividades irregulares passaram a ser descobertas, por meio de denúncias e aumento na fiscalização.