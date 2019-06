Munícipes aprovam mudanças no trânsito no Jardim Bela Vista

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



22/06/2019 | 07:15



As mudanças promovidas pela Prefeitura de Santo André em vias do Jardim Bela Vista e Vila Bastos, que transformou a Avenida Lino Jardim em mão única no sentido bairro-Centro entre a Rua São José Operário e a Praça Kennedy, e também alterou para sentido único a Rua Adolfo Bastos no sentido Centro-bairro, entre outras modificações, foram aprovadas por moradores e comerciantes.

As alterações fazem parte do Pait (Programa de Ação Imediata no Trânsito), estudo que, desde 2017, elencou todos os projetos e intervenções que estavam em análise pelo DET (Departamento de Engenharia de Tráfego). Nesta ação foram identificadas 262 intervenções, sendo que, destas, 101 estavam com projetos definidos, 66 em estudos adiantados e 95 em revisão. Estas medidas contemplam projetos de sinalizações horizontal e vertical, alteração de circulação, implantação de áreas de estacionamento rotativo (Zona Azul) faixas elevadas, novos semáforos, alterações geométricas e pequenos ajustes.

Morador do edifício Kennedy, na Avenida Lino Jardim, o administrador Henrique Vicentim, 36 anos, espera que o tráfego na região melhore, especialmente no horário de pico. “A mudança na Lino começou ontem (quinta-feira) e, por ser um feriado, é mais tranquilo mesmo, mas na semana que vem a gente já vai sentir a mudança”, afirmou.

O advogado Eduardo Alexandre de Figueiredo, 36, que também mora no entorno da Praça Kennedy, afirmou ser favorável às vias que cortam os bairros serem, preferencialmente, de mão única. “A cidade vai crescendo, o número de automóveis também, e essas medidas se fazem necessárias”, avaliou.

Moradora da Adolfo Bastos, a dona de casa Maria Aparecida Obert afirmou que estava difícil atravessar a rua nos horários de pico. “A gente espera que agora melhore isso”, pontuou. As intervenções começaram em 10 de junho e contemplam mudanças de circulação, regulamentações de estacionamento e ajustes no tempo semafórico para melhorar a fluidez e diminuir o tempo de percurso em até 30% para os motoristas que trafegam na região central da cidade. As mudanças aconteceram em três etapas, com conclusão na última quinta-feira. Até o fim do ano serão implementados ainda sete novos projetos dentro do Pait.