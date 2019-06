O futebol ganhava força na região

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/06/2019 | 07:00



Paschoalino Assumpção, de raízes ferroviárias.

- Jovem, ele foi telegrafista da Estrada de Ferro São Paulo Railway.

- Estudioso, se constituí no primeiro historiador do futebol do Grande ABC.

- Saudoso, com certeza ele faria questão de pertencer ao MemoFut (Grupo Literatura e Memória do Futebol).

- Paschoalino, coordenador primeiro do Gipem (Grupo Independente dos Pesquisadores da Memória do Grande ABC), também jogou futebol, como demonstra a foto de hoje, onde aparece como zagueiro do Ferroviário, de Paranapiacaba, em 1935.

- Também engrossaria a luta pela preservação do estádio do Serrano, remanescente dos primeiros campos de futebol do Brasil.

- E ficaria feliz em encontrar notícias como a que se segue, uma notícia centenária do futebol local.

MATCH INTERMUNICIPAL

Em S.Bernardo, effectuou-se domingo ultimo um Interessante match intermunicipal entre os teams da sociedade local, Verão F. C, e o do Juvenil Ruggerone F. C, desta cidade.

A partida decorreu bastante interessante, notando-se belos lances de parte a parte. O Ruggerone, apesar de desfalcado de dois magníficos elementos, conseguiu opor forte resistência aos locais.

O match terminou com um bello empate de três goals a três.

No jogo dos segundos ‘teams’, verificou-se também um empate, por 2 goals a 2.

Fonte: Correio Paulistano, 18-6-1919.

Mas Pedro fugiu com a noiva...

- Milton Parron encerra neste fim de semana o tríduo de programas sobre as festas juninas, antecipando o folguedo dedicado a São Pedro, cuja celebração vai da noite do dia 28 para a madrugada do dia 29.

A série foi apresentada pela Bandeirantes em junho de 1982, numa produção de J. da Silva Vidal com narração de José Maria Scachetti e Edson Guerra.

Em pauta – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Balancê III. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, com reprise amanhã, às 5h, além da Internet, radiobandeirantes.com.br.

Por e-mail...

Veja o que escreveu o Leonardo Tonus (de Paris). Eu, como morador do Ipiranga e estudante da Metodista, vivi a mesma cena cultural que ele:

“... a cena musical paulista de vanguarda passara por São Bernardo (Tetê Espindola, Premeditando o Breque, Arrigo Barnabé etc), bem como grupos teatrais nacionais e internacionais. Por fim, foi em São Bernardo que me formei politicamente e cidadão”...

Essa também é parte da minha história pessoal de vida.

Geraldo Nunes, São Paulo

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 22 de junho de 1989 – ano 32, edição 7098

Manchete – Governo decreta liquidação de corretoras do escândalo provocado pelo especulador Naji Nahas.

Social – Grande ABC tem apenas um albergue, que é mantido pela Instituição Assistencial Lídia Pollone, em Santo André.

Mauá – Prefeitura usa a Lei Sarney e cria biblioteca na Escola Estadual Professora Mirna Loide Correia Ferle, no bairro São João, num convênio com a empresa Capuava Carbonos.

Imprensa – Diário inaugura amanhã a seção Roteiro, com informações sobre eventos do circuito de arte, lazer, espetáculos, filmes na TV e programas de rádio.

Economia – Rede Ferroviária Federal assume terminal da Cosipa em Utinga, Santo André.

Em 22 de junho de...