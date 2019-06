Segundo publicação, príncipe Harry tem afastado todos que criticam Meghan Markle

21/06/2019 | 18:10



Segundo informações que o The Sun conseguiu, uma fonte ligada a realeza afirmou que Harry tomou uma atitude radical contra todos que tiveram objeção à sua esposa:

- Qualquer um que levanta críticas sobre a Meghan tem sido excluído.

Se Harry pode estar afastando qualquer um que critique sua amada, Meghan também pode estar querendo que algumas pessoas deixem de ser próximas de seu marido. Segundo a publicação, a apresentadora Lizzie Cundy confessou recentemente o seguinte:

- Algo que eu ouvi, porque eu sou amiga de muitos amigos do Harry, é que ela afastou todos eles. Eu tenho um amigo muito próximo, eu não vou dizer o nome dele, que ajudou o Harry quando ele se meteu em problemas em Las Vegas [nos Estados Unidos]. E ele foi rebaixado.

Entretanto, se a vida social deles parece sofrer turbulências, o mesmo não pode ser dito sobre a relação do casal! A People afirmou que os dois fizeram gravações para uma exposição do casamento deles - que está no Palácio de Holyroodhouse na Escócia - e nela, é possível ouvir Meghan falando sobre como tornou a cerimônia mais íntima:

- Uma grande quantia de detalhes foi adicionada ao planejamento do nosso casamento. Nós sabíamos que o evento seria de larga escala, então fazer escolhas que eram pessoais e significativas poderia dar um tom íntimo a toda experiência.