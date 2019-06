‘Escape 60’ apresenta mais tensão com sala 'Xtreme'

Da Redação



23/06/2019 | 07:00



Resolver enigmas, buscar pistas diversas e correr contra o tempo fazem parte da agitação das salas escape. Já presente na lista de atrações dos brasileiros e do Grande ABC há certo tempo, esse tipo de evento sempre tem seus espaços mudados com histórias diferentes e atrativas para o público. O recente passo do jogo dinamiza as ações e deixa a situação ainda mais tensa.

Trata-se da linha Xtreme, que a franquia Escape 60’ recém-inaugurou em sua unidade de Santo André. A ideia é ‘brincar’ com o medo dos participantes ao colocá-los em cenário com existência de ator, que fará de tudo de para amedrontar, ajudar e assustar. Apesar da novidade, o objetivo continua sendo o mesmo: sair da sala em menos de uma hora – caso isso não aconteça, os monitores irão abrir a porta e lamentar o fato de o grupo não ter conseguido desvendar as pistas e os cadeados.

No espaço andreense, todos são encobertos por lençol até chegarem a espécie de lavanderia do Dr. Mark Sheridan, conhecido por fazer estudos macabros com animais e que começa a realizar experimentos em humanos. O público assume o papel de investigador responsável por saber o que ocorre ali e um ex-ajudante do médico também está preso na casa. A atração ocorre para quatro a seis pessoas, sendo necessário que todos sejam maiores de 15 anos, com valor de R$ 79,90 para cada visitante independentemente da quantidade de indivíduos na sessão.

O Escape 60’ Santo André fica localizado na Rua das Figueiras, 1.389, no bairro Jardim, com atendimento de terça a sábado (das 10h às 22h) e aos domingos (das 12h40 às 21h). Todas as opções de salas podem ser vistas na página da unidade local no site da rede (www.escape60.com.br), onde se realizam agendamentos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2896-7708.