Individualidade expressa em talentos

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



23/06/2019 | 07:00



Desenvolver e compartilhar talentos de todos os tipos fazem parte da atividade dentro do Fundom, canal nas redes sociais cujo centro de criação está aberto para quem deseja mostrar seus trabalhos no universo on-line. Além das questões artísticas, os participantes desse mundo cibernético vivem entre encontros, dramas, mistérios, romance, intrigas, rivalidades e descobertas. O caldeirão de possibilidades dentro dessa história será apresentado ao público a partir de amanhã, com a estreia do seriado Bia, nova aposta do Disney Channel. Os capítulos da primeira temporada vão ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 19h.

A produção reúne atores de diferentes países, casos de Argentina, México, Espanha e Brasil – único no grupo cujo idioma oficial não é o espanhol –, sendo que foi escolhida uma atriz nacional para ser a protagonista: Isabela Souza (a Brida, do seriado Juacas, também da emissora da Disney). “Até existia essa coisa de parecer que o Brasil é um universo à parte do restante do mundo latino, mas vimos que não. A forma como nós e os outros países recebem a todos nos provou essa aceitação”, comenta a jovem, que precisou de muitas aulas da língua estrangeira para ficar adaptada. “Foi muito legal ver essa mistura de culturas e línguas. Somos 18 pessoas no elenco e é lindo perceber o intercâmbio que realizamos. Eu, por exemplo, nunca tinha comido nenhum prato brasileiro e me apresentaram (versão nacional de) estrogonofe e brigadeiro”, diz o argentino Guido Messina, que interpreta o egocêntrico e galanteador Alex.

Na história, Bia coloca toda sua criatividade e visão do mundo em desenhos, tendo deixado a música de lado por conta de problemas pessoais envolvendo a irmã Helena, que não faz mais parte de sua vida. Ela é o fio condutor que leva o público a conhecer as atividades do Fundom, onde vídeos são gravados a todo o momento para serem consumidos na internet. A pressão por se destacar nas redes sociais e buscar cada vez mais seguidores agita a concorrente Laix, com diversas intrigas prontas para acontecer entre as empresas e as pessoas.

Grande parte do contato com o público acontece por meio da trilha sonora, que já está disponível nos streamings, com destaque para a faixa Así Yo Soy (com letras que mesclam português e espanhol). Atenção também para os perfis fictícios dos personagens no Instagram, mostrando os passos de cada um em sua jornada para tornar-se um digital influencer em sua respectiva área de atuação, tudo seguindo os acontecimentos dos capítulos.

EXPECTATIVA - As gravações da telenovela ocorreram em Buenos Aires, na Argentina, entre o segundo semestre de 2018 e o começo deste ano. Bia será entregue ao público no mesmo dia na programação do Disney Channel na América Latina. “Estamos há mais de um ano trabalhando e não vemos a hora de mostrar as histórias que vamos contar com esses personagens. Sobretudo, o sentimento é de emoção, porque sabemos que preparamos tudo com muito amor e humor”, diz o espanhol Julio Peña, o Manuel, interesse amoroso de Bia.

“Vivíamos o dia a dia intensamente e apoiando um ao outro. O tempo voou mesmo. Estou muito curioso para saber o que a galera vai pensar disso”, emenda o brasileiro Rhener Freitas (Thiago).

Sobre a responsabilidade de se conectar com o público teen, o elenco quer aproveitar a temática atual para animar e marcar a vida dos espectadores. Segundo Gabriella Di Grecco (Helena), “é muito louco estarmos nesse lugar. Quando éramos adolescentes, via certas novelas e séries e lembro de personagens e momentos. Talvez sejamos isso para a atual geração. É uma honra, mas com responsabilidade”. “Não só é uma responsabilidade, mas uma oportunidade. Somos todos iguais e muito diferentes ao mesmo tempo. Poder passar essa mensagem é incrível”, finaliza Messina.