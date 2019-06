Banda Jovem se apresenta hoje no Teatro Municipal

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



22/06/2019 | 07:00



A Banda Sinfônica Jovem do Estado, regida por Mônica Giardini, faz concerto hoje, às 20h, no Teatro Municipal de Santo André (Praça IV Centenário). O grupo, ligado à Emesp Tom Jobim – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerida pela organização social Santa Marcelina Cultura – vai apresentar repertório moderno com obras de compositores que se dedicaram a músicas voltadas para a formação de bandas sinfônicas.

Para tanto, vão para interpretar peças contemporâneas dos norte-americanos Frank Ticheli, Dana Wilson e da inglesa Nany Galbraith, todos autores vivos. A obra La Marche, escrita pelo compositor alemão Friedrich Burgmuller (1806-1874), também está no programa.

“O foco principal é explorar obras que tiveram seu início na segunda metade do século XX e que foram ganhando espaço no cenário da música sinfônica”, afirma Mônica Giardini.

Em 25 anos de atividades, a Banda Sinfônica equilibra em seus programas o repertório tradicional de banda sinfônica com arranjos de peças eruditas, composições populares e concertos temáticos. Com proposta que proporciona vivência pedagógica e prática artística versátil aos bolsistas, ela os prepara para a rotina profissional, por meio de ensaios e concertos de apelo popular.

RISOS

Amanhã o teatro será palco para a comédia Irmã Selma e o seu Terço Insano, com Otávio Mendes, às 19h. A apresentação conta com cinco cenas entre elas algumas que integram a antologia do personagem que tem quase 8 milhões de acessos no YouTube. Os ingressos custam R$ 60.