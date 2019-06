Terror e mistério no Brasil

Richard Molina

22/06/2019



O mundo do oculto e do sobrenatural é objeto de fascínio e inspiração para a humanidade desde muito tempo. Grandes autores como Bram Stoker, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Stephen King e André Vianco se aproveitaram de mitos e medos cultivados pela sociedade para criar histórias únicas e fantásticas. E a inspiração sobre o tema também encantou Romualdo ‘Mu’ Juliatto, 47, autor de Ribeirão Pires que lança hoje à noite, na cidade, o seu primeiro livro, Damião na Boca do Dragão.

Juliatto está se aventurando pela primeira vez na literatura de ficção. Formado técnico em meio ambiente, o escritor trabalhou durante anos com geoprocessamento e até publicou trabalhos técnicos, mas nunca histórias originais. Hoje ele atua na área de vinhos, como sommelier. “Sempre tive vontade de escrever um livro, e criar no leitor uma diversão que não seja uma coisa tão técnica, como eu escrevia, mas que despertasse alguma coisa em alguém”, explica.

Para que a história chegasse das ideias ao papel foram necessários quase oito anos, ainda que a vida desse rasteira no escritor. “Em 2009 eu fiquei desempregado. Comecei a correr, dia sim, dia não, para limpar a cabeça, e aí apareceu a ideia. Então tudo na vida tem um motivo e um porquê, esse evento fez a minha vida dar uma guinada completa”, contou.

O livro, que está sendo lançado pela Birrumba, selo da editora Multifoco, acompanha um policial, o Damião do título, que vê sua vida desmoronar com as mortes da sua mãe e do seu parceiro da força, nas mãos de um demônio chamado Belial. Damião enlouquece, é descredibilizado e levado a uma instituição de tratamento mental. Ao sair, ele se torna um investigador paranormal, obcecado por encontrar o demônio que causou a sua ruína.

A história, passada em São Paulo, leva o personagem para o Mato Grosso e outros lugares no coração do Brasil. Enquanto a trama se desenvolve, o autor se esforça para que a linguagem localize tudo em terras brasileiras. “Tudo começa em 1999. A linguagem que eu uso não é atual, mas tem as gírias daquela época, quero que soe natural, que tenha verossimilhança.” Juliatto também disse que buscou ao máximo respeitar a geografia dos espaços por onde Damião passa, “coisa que gringo quando faz filme aqui não faz”.

O autor buscou várias inspirações em leituras de ocultismo de verdade que consumiu durante a vida, além de fatos curiosos, e não completamente esclarecidos, na história do Brasil, como bases nazistas escondidas na floresta e que foram palco de experimentos genéticos. “Estudei sobre a Cabala, Aleister Crowley e mais. A Bíblia eu li três vezes, e falam que quem lê uma vez já é louco, mas tinha que ter algumas concepções claras, assim como de outras religiões. Uma ficção não precisa ser uma leitura superficial”, conclui.

O lançamento do livro será na Queijaria Manacá (Rua José Mortari, 63), em Ribeirão Pires, hoje, a partir das 19h30. A venda sai por R$ 50. Quem quiser comprar pela internet também pode encontrá-lo no link editoramultifoco.com.br/loja/product/damiao-na-boca-do-dragao/.