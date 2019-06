Silvia Abravanel fala sobre seu pai, Silvio Santos: - Me protege, me ensina e me ama!

21/06/2019 | 17:11



Como é tradição, toda quinta-feira é dia de nostalgia nas redes sociais! Por isso, seguindo o protocolo, Silvia Abravanel - filha adotiva de Silvio Santos - resolveu usar o Instagram para compartilhar a foto acima com seu papai de quando era uma bebê! Na legenda da publicação, a apresentadora ainda fez a fofa e declarou o seguinte:

- Você me protege, me ensina e me ama. Minha inspiração... Meu pai.

Nos comentários o que não faltaram foram comentários elogiando a publicação:

- Desde novinha sempre fofinha é linda.

- Admiro demais vocês dois.

Em meados de 2018, Silvia acabou entrando em uma polêmica por ter cutucado Claudia Leite após a cantora ter confessado incômodo com a forma com que foi tratada pelo Dono do Baú, ela também voltou a chamar a atenção da mídia por conta de rumores de um possível reatamento com seu ex-marido, Kleiton Pedroso.