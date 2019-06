21/06/2019 | 17:11



Isabella Santoni deixou os seus seguidores do Instagram babando na última quinta-feira, dia 20! A atriz, que está viajando por Ibiza, na Espanha, publicou um vídeo onde dá um mergulho em uma das praias do arquipélago. Além da água azulzinha e cristalina das imagens, Isabella também chamou a atenção por aparecer sem a parte de cima do biquíni.

Sem palavras para descrever esses dias em Ibiza. Sou muito grata ao Universo por ter a oportunidade de conhecer tantos lugares incríveis! Agradeço todo dia. #mylifeisadream, escreveu a artista na legenda do post.

Arrasou, né?