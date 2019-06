Jada Pinkett Smith revela ter feito sexo a três: - Não é pra mim!

21/06/2019 | 17:11



Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, que está no auge dos seus 47 anos de idade, revelou durante o mais novo episódio do programa Red Table Talk - apresentado pela própria atriz - que já fez em algum momento da sua vida sexo a três, mas que não tem qualquer intenção de repetir a experiência.

- Eu fiz sexo a três uma vez. Eu era muito, muito jovem! Tipo, com 20 e poucos anos de idade. Não gostei. Eu simplesmente não tive o nível de intimidade que gostaria, mas eu tentei essa vez e concluí: Bem, isso não é para mim.

Apesar de não ter sido uma experiência aparentemente tão agradável, a esposa de Will Smith afirmou ainda que estimula bastante que as as pessoas, incluindo os seus filhos, tenham experiências do tipo, caso se apaixonem por mais de um indivíduo ao mesmo tempo. Além disso, depois de ter divulgado esta edição mais recente do programa, Jada confessou que o tema foi uma sugestão da filha dela, Willow.

- Ela tem seguido um trisal no Instagram e as coisas acabaram acontecendo. Ela ficou muito curiosa sobre poliamor!