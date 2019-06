São Bernardo recebe a Feira de Moda Inverno até o dia 30

Do Dgabc.com.br



21/06/2019 | 17:03



Até dia 30 de junho os moradores do Grande ABC podem aproveitar, no Pavilhão Vera Cruz (Avenida Lucas Nogueira Garcez, 756), em São Bernardo, a Feira da Moda Inverno, a tradicional Feira do Circuito das Malhas, que reúne produtores de moda outono-inverno de várias partes do País.

A entrada é gratuita para o visitante que preencher formulário no site oficial do evento (www.feiradamodainverno.com.br). Já na bilheteria, o ingresso sai R$ 8 e parte do valor arrecadado será revertido para o Graac (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).

A Feira funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 21h. O local também conta com praça de alimentação.

Este ano a organização espera cerca de 40 mil visitantes durante os dez dias de evento. A expectativa é de vender R$ 15 milhões em peças.

Entre os fabricantes, estão representantes de fábricas em Monte Sião, Jacutinga, Águas de Lindóia, Serra Negra, Ouro Fino e Campos do Jordão, assim como de cidades do Sul do Brasil.