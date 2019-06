Ed Sheeran vira dançarino em animação 3D no clipe de 'Cross Me'

21/06/2019 | 16:45



Quem imaginaria Ed Sheeran fazendo uma performance de dança quase acrobática em um clipe de música? Isso foi possível graças à tecnologia.

O cantor lançou nesta sexta-feira, 21, o clipe de Cross Me, música feita em parceria com Chance The Rapper e PnB Rock.

No vídeo, os três são "interpretados" por uma bailarina que veste uma roupa especial para captura de movimentos.

A canção faz parte do novo álbum de Sheeran, No. 6 Collaborations Project, que será lançado em 12 de julho.

Todas as músicas foram produzidas com colaboração de outros artistas. A primeira parceria anunciada foi com Justin Bieber para a música I Don''''t Care.

Nesta semana, o cantor britânico acabou com a expectativa do público e divulgou no Instagram a lista com todos os nomes que colaboraram com o álbum.

Assista:

[youtube|S5n9emOr7SQ