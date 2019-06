Carminho apresenta álbum de inéditas

Vinícius Castelli



24/06/2019



Após se debruçar em projeto que lhe rendeu disco com faixas de Tom Jobim, em 2016, a cantora portuguesa Carminho apresenta agora o álbum Maria (Warner Music, R$ 35,70, em média), quinto da discografia e recheado por faixas inéditas, muitas delas autorais.

Com produção assinada pela cantora, Maria conta com 13 composições e aposta no fado (linguagem musical típica de Portugal), universo no qual a artista cresceu, mas também tem lá seus temperos contemporâneos.

Em universo repleto de arranjos de corda e destaque para a voz, Maria tem momentos inspiradores, como a intimista Estrela. Outra de tirar o fôlego é O Menino e a Cidade, tema que ganhou videoclipe. Disco interessante e que merece atenção.