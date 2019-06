Laura Cardoso conversa sobre teatro

Vinícius Castelli



Não é todo dia que se tem a chance de conversar com um dos maiores nomes das artes cênicas do Brasil e saciar todas as curiosidades de sua jornada. A atriz Laurinda de Jesus Cardoso Baleroni, conhecida como Laura Cardoso, 91, reservou espaço na agenda para bater papo com o público na Capital paulista. Ela é convidada do Camarim em Cena, no Itaú Cultural, na quarta-feira, a partir das 16h. A participação é gratuita e terá interpretação em Libras.

Ela volta ao espaço dois anos após ser homenageada, na exposição Ocupação, que contou com diversos registros audiovisuais.

A mediação será feita por José Cetra, pelo crítico de teatro e mestre em artes cênicas pela Unesp (Universidade Estadual Paulista). Laura aproveita para falar sobre os bastidores do teatro, como se prepara antes de subir ao palco se sobre seus rituais antes de as cortinas se abrirem. É claro que a atriz não deixa de revisitar os mais de 70 anos de carreira, entre rádio, teatro,

Paulistana do bairro Bela Vista e filha de portugueses, Laura começou a carreira aos 15 anos e vivenciou a chegada da televisão e o início das transmissões em cores. A estreia foi na extinta Rádio Cosmos, em São Paulo, lugar onde conheceu o ator Fernando Baleroni (1922-1980). Se casaram em 1949. Na televisão começou no programa Tribunal do Coração, da também extinta TV Tupi, em 1952. Dali em diante, foram inúmeros trabalhos. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo site www.itaucultural.org.br.

Camarim em Cena com Laura Cardoso – Roda de conversa. No Itaú Cultural – Avenida Paulista, 149, em São Paulo. Telefone: 2168-1777. Quarta-feira, a partir das 16h. Com interpretação em Libras. Os ingressos são gratuitos e vão ser distribuidos uma hora antes do início.