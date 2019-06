Notícias da semana - 17 a 23 de junho

Da Redação



23/06/2019 | 07:00



ESPORTES

Marta faz gol histórico e classifica Brasil

A Seleção Brasileira de futebol feminino conquistou classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, que acontece na França. O time venceu a Itália, na terça-feira, por 1 a 0, e terminou a fase inicial em terceiro lugar no Grupo C, com a nona melhor campanha. Marta fez o gol e entrou para a história do esporte – masculino e feminino – e se tornou a maior artilheira de todas as copas, tendo marcado por 17 vezes (o ex-jogador alemão Miroslav Klose liderava o recorde, com 16 gols no torneio na carreira).

A meia-atacante estará em campo hoje, a partir das 16h, quando o Brasil irá medir forças com a França, na cidade de Le Havre, podendo ampliar sua vantagem pessoal. As francesas venceram todos os três jogos realizados no Grupo A e terão apoio da torcida por atuar diante de sua torcida. O time vencedor irá avançar para as quartas de final e jogará com quem se sair melhor no confronto entre Espanha e Estados Unidos, marcado para segunda-feira, às 13h.

Brasil e França se enfrentaram duas vezes ao longo do tempo. A primeira ocorreu na Copa do Mundo de 2003 (nos Estados Unidos), com o placar ficando empatado em 1 a 1. Em 2018, realizaram amistoso que terminou em derrota das brasileiras por 3 a 1.

EDUCAÇÃO

Cai a taxa de analfabetismo entre jovens e adultos brasileiros

Dados recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram queda na taxa de analfabetismo entre pessoas com idade a partir de 15 anos no período de 2017 a 2018. A pesquisa revela que o País conta com 6,8% da população (antes era 6,9%), que correspondem a cerca de 11,3 milhões de indivíduos, com falta de instrução sobre ler e escrever.

O Plano Nacional de Educação estabeleceu que o índice deveria chegar a 6,5% em 2015, fato que não ocorreu até agora.

POLÍTICA

Moro presta esclarecimentos sobre conversas hackeadas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, prestou esclarecimentos no Senado sobre supostas trocas de mensagens entre ele e o procurador Daltan Dallagnol durante as investigações da Operação Lava Jato, no ano passado, quando era responsável pelo julgamento. Ele afirma que sempre agiu conforme a lei e que houve imparcialidade na avaliação dos fatos.

Moro ainda questionou a veracidade do material hackeado de sua conta no aplicativo Telegram obtido pela equipe de jornalistas do site The Intercept Brasil, que continua a postar reportagens sobre a conversa.