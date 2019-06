Marido de Marina Ruy Barbosa estaria pressionando a atriz para ter filhos

21/06/2019 | 16:10



Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão casaram-se em outubro de 2017. E o casal, que tem dez anos de diferença de idade, - ela tem 23 anos e ele, 33 - sempre pareceu viver em harmonia, com declarações e momentos fofos sendo compartilhados nas redes sociais. Entretanto, pode ser que eles estejam vivendo um impasse daqueles atualmente. Segundo informações da colunista Keila Jimenez, Xandinho estaria pressionando a amada para ter filhos - mas Marina não planeja engravidar tão cedo.

Keila contou, durante o quadro A Hora da Venenosa, do programa Balanço Geral, que a atriz gostaria de ter filhos somente a partir dos 30 anos de idade. Entretanto, o automobilista teria um pouco de pressa em aumentar a família, o que estaria gerando uma crise no relacionamento do casal.

Em maio deste ano, surgiram rumores de que Marina estaria grávida de gêmeos. Anteriormente, a artista já tinha falado sobre filhos, dizendo que iria mesmo demorar para engravidar. E aí, o que você acha?