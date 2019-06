Livro de Márcio Trevisan narra história do futebol de modo prático

Vinícius Castelli



24/06/2019 | 07:11



Diz-se que os ingleses são os inventores do futebol. Mas o lugar onde se ‘jogou bola’ pela primeira vez possivelmente não foi na Inglaterra. Essa curiosidade e tantas outras a respeito desse esporte podem ser agora vistas no livro A História do Futebol Para Quem Tem Pressa (Editora Valentina, 200 páginas, R$ 26,90, em média).

O lançamento é assinado por Márcio Trevisan, jornalista esportivo há mais de três décadas. Ao longo de 20 capítulos e com linguagem prática, o autor apresenta as origens do futebol, algo cujo embrião remonta ao ano de 2500 a.C, segundo o historiador Siman Qian, que viveu no século I a.C.

A chegada do futebol ao Brasil, com Charles Miller, não fica de fora do livro, assim como diversos outros assuntos relacionados ao País. Trevisan fala, inclusive, do preconceito vivido por negros e pobres no Brasil, que eram impedidos de participar de equipes futebolísticas, mesmo após a assinatura da Lei Áurea, em 1888.

Figuras como o italiano Paolo Rossi, que em 1982 despachou o Brasil da Copa do Mundo, e o argentino Maradona, são alguns dos personagens da obra. Mas é sobre o Brasil que o livro mais trata. Pelé, Neymar, rivalidade entre Rio e São Paulo e os campeonatos não ficam de fora.