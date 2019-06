'Estranho' no ninho

Miriam Gimenes



24/06/2019 | 07:10



Quem tem animal de estimação tem como conduta tratá-lo como filho. É fatal. Basta ver pela primeira vez aquele serzinho pequeno, inspirando cuidados, com olhos de bebê, que o amor toma conta da relação e não demora muito para o dono começar a falar com eles com voz de criança.

Mas e quando um bebê humano chega na família, como o animal de estimação fica? É em cima deste ‘conflito’ que desenrola o Pets 2 – Vida Secreta dos Bichos, que chega quinta nas salas de cinema. A direção é de Chris Renaud (O Grinch, Meu Malvado Favorito, Minions) e o roteiro de Brian Lynch (Minions).

Se o Pets 1 girava em torno das peripécias aprontadas pelos animais enquanto os donos ficam fora, este longa, divertido igual, mostra a preocupação que os animais guardam por seus ‘familiares’.

Max (dublado por Danton Mello), que já havia perdido o seu lugar na casa para o companheiro Duke, não quer de jeito nenhum ter uma criança para também dividir os mimos. Chega a dizer ‘que jamais queria morar com uma criança, que é barulhenta e não o deixaria tranquilo nunca mais.’

Isso até ver pela primeira vez Liam, filho de Katie, que o importuna sim, mas ele acaba gostando. Tanto que chega a desenvolver uma relação possessiva com o garoto, o que o leva a ter alergias – de causa emocional – e é levado a um médico para se tratar.

Desta vez, ele e os amigos de condomínio – Bola de Neve, Gigi, Mel, Chloe e Buddy – vivem histórias distintas. Enquanto Max, Duque e a família vão descansar no campo, passagem que rende as melhores histórias do longa, diga-se, Gigi fica com a incumbência de cuidar de seu brinquedo favorito, a abelhinha. Para isso propõe-se a se transformar em um gato, a fim de salvá-la dos bichanos selvagens que ‘a raptaram’. Supera toda sua ‘cachorrisse’ em prol do seu amor por Max.

Bola de Neve (Luis Miranda) vira amigo da nova integrante da trupe, Daisy (dublada pela andreense Dani Calabresa), para que juntos salvem um tigre que vive no cativeiro de um circo. O encontro do divertido coelhinho, que antes era malfeitor e agora tornou-se um superherói, com esta cachorrinha também dá fôlego à trama. A dupla arranca risadas do público, principalmente das crianças.

As três histórias – Max, Gigi e do tigre – correm em paralelo e têm como principal objetivo mostrar que todos somos capazes de enfrentar os nossos medos e que, uma vez superados, a recompensa é muito boa. E a melhor lição: não há ninguém que seja melhor amigo do homem do que um animal de estimação. É um filme para se emocionar, se divertir e aprender a driblar os desafios.