Zélia Duncan apresenta disco de inéditas

Vinícius Castelli



23/06/2019 | 07:01



Uma breve brisa no rosto junto a um momento de descontração e cheio de frescor. Assim é a sensação ao escutar o novo álbum de estúdio da cantora e compositora Zélia Duncan, Tudo é Um (Biscoito Fino/Duncan Discos, R$ 36,90, em média), que ganha vida ilustrado por 11 composições e está disponível também nas plataformas de streaming.

Segundo a cantora, o disco foi idealizado em momento agressivo para a população brasileira, e que desembocou em 2019. Ainda assim, ela consegue a proeza de apresentar um trabalho repleto de calmaria e mensagens positivas.

Canção de Amigo, que abre o repertório, já ganha o ouvinte de imediato. Com trabalhados arranjos de cordas, a faixa fala sobre aceitação e da importância de ser, de fato, quem se é. E o disco, cuja produção é assinada por Christiaan Oyens, segue nessa toada, com vibe folk.

Em Me Faz Uma Surpresa Zélia convida Zeca Baleiro para cantar e conta com os arranjos do produtor para os metais. As parcerias não param por ai. Dani Black aparece em Só Pra Lembrar. Moska ajuda a dar vida à poética Feliz Caminhar, um dos destaques. Há ainda Jaques Morelenbaum, no violoncelo, em Sempre Os Mesmos Erros. Breve Canção de Sonho, que havia sido gravada para a novela Cheias de Charme (2012), da Globo, ganha versão. Ela já havia sido gravada para a novela.

O disco foi quase todo gravado ao vivo em estúdio, inclusive o canto, com a voz reagindo aos instrumentos, como explica Zélia. Decisão a ser louvada em tempos em que tudo é tão pasteurizado.

Os shows de lançamento serão nos dias 5 e 6, às 21h, e 7, a partir das 18h, no Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195), em São Paulo. As entradas custam de R$ 15 a R$ 50 e podem ser compradas pelo site www.sescsp.org.br.