Crescimento inesperado garante a Big Jake título de cavalo mais alto

Da Redação



23/06/2019 | 07:00



Cavalos são conhecidos por serem animais de grande porte. Mas Big Jake vai um pouco além dessa ideia, com o animal chamando a atenção por seu tamanho pouco convencional. Foi justamente por essa característica que o Guinness World Records foi conhecê-lo e o nomeou com o título de cavalo mais alto do mundo, com 2,10 metros de altura (a média desse mamífero herbívoro está entre 1,5 e 1,8 metro).

Aos 18 anos, ele mora em fazenda na cidade de Poynette, no estado de Wisconsin (Estados Unidos) e é dono do recorde desde 2010. Big Jake pesa mais de uma tonelada, ou seja, tem mais de 1.000 quilos. Segundo seu dono, o cavalo é dócil com outros animais e trabalha duro quando necessário, como para puxar uma carroça, por exemplo. Turistas podem realizar visita ao local e ao seu famoso morador.