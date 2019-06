Consciência sobre mudanças climáticas

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



23/06/2019 | 07:00



Crianças conscientes em relação ao meio ambiente têm o poder de ‘contaminar’ quem está ao seu redor, principalmente seus pais ou responsáveis. A preocupação dos pequenos cidadãos é algo que conscientiza os adultos, segundo recente estudo publicado na revista Nature Climate Change, realizado por cientistas sociais da Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Na pesquisa, as mudanças climáticas e seus reflexos são o que têm preocupado crianças entre 10 e 14 anos. O grupo que sofreu maior influência foi o dos pais (sexo masculino) mais conservadores. Os dados constataram também que as meninas são mais eficazes e conseguem colocar melhor suas ideias no ambiente familiar do que os meninos.

Entre os efeitos das mudanças climáticas, no caso específico do Brasil, além da oscilação frequente da temperatura e da perda das características das estações do ano, estão o fim de parte da biodiversidade (espécies acabam sumindo porque não se adaptam ao novo clima) e os prejuízos à atividade agrícola no País (muitos alimentos deixam de ser plantados porque temperaturas elevadas não contribuem para seu cultivo).