Rafa Brites bota a mão na massa para construir escritório

21/06/2019 | 15:10



Sem a menor dúvida, Rafa Brites é uma das pessoas que mais mostra ser gente como a gente nas redes sociais, né? Por isso, não foi de se estranhar quando a apresentadora compartilhou vídeos em seus Stories nesta sexta-feira, dia 21, onde aparece pondo a mão na massa para construir seu escritório!

Vestida toda de azul, ela foi filmada empilhando tijolos e passando cimento entre eles para formar a parede de seu futuro cantinho. Brincalhona, Rafa garantiu que o material é resistente ao Lobo Mau - da história dos Três Porquinhos - e também escreveu o que estava aprontando, conforme você pode conferir acima!

Além de ter mostrado seu lado construtora, ela ainda compartilhou o passeio que fez com seu filho Rocco - fruto do casamento com Felipe Andreoli - por uma famosa livraria da cidade de São Paulo. Nos registros, a mamãe e o filhote aparecem interagindo com livros e Rafa também aproveitou para indicar algumas obras ao seus seguidores!