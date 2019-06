Homem é esfaqueado em set de novo filme de Anne Hathaway

21/06/2019 | 15:10



Um homem foi esfaqueado no set do novo filme de Anne Hathaway, Convenção das Bruxas. Segundo informações do site norte-americano People, o incidente aconteceu na Warner Bros. Studios na última quarta-feira, dia 19, em um estúdio próximo ao de onde gravaram todos os filmes da saga Harry Potter. Um representante da Warner enviou um comunicado à imprensa internacional sobre o ocorrido.

A polícia foi chamada por volta das 12h35 de hoje (quarta-feira, 19 de junho) por conta de relatos de um incidente nos estúdios da Warner Bros em Leavesden [Inglaterra]. Um homem sofreu uma lesão no pescoço e foi levado ao hospital por uma ambulância. Um segundo homem, que tem 54 anos de idade, foi preso por suspeita de ferir com a intenção de causar danos corporais graves e está atualmente sob custódia policial. Acredita-se que os homens conhecem um ao outro. Inquéritos continuam neste momento para estabelecer as circunstâncias em torno do que aconteceu.

O suspeito ainda não foi identificado e não se sabe qual o estado de saúde do homem que foi ferido.

Convenção das Bruxas, que é um remake do clássico de 1990, está previsto para estrear em 2020. No longa, Anne Hathaway interpreta A Grande Feiticeira.