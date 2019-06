21/06/2019 | 15:10



Fátima Bernardes mostrou que é mais gente como a gente do que nunca e não mediu esforço para compartilhar com seus fãs um elogio para o talento de uma de suas filhas com William Bonner, Beatriz - o ex-casal ainda são pais de Vinícius e Laura.

Bia aproveitou a sua rede social na última quarta-feira, dia 19, para compartilhar uma foto e nem esperava por um comentário de sua mãe que deu realmente o que falar. Assim que a foto foi ao ar, a apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes comentou:

- Muito fera na make. Linda!