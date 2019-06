Trump discute tensões entre seu país e o Irã com príncipe herdeiro saudita

21/06/2019 | 15:05



O presidente americano, Donald Trump, discutiu a escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, segundo a Casa Branca.

A Casa Branca informou que os líderes conversaram nesta sexta-feira, um dia depois de Trump confirmar que cancelou um ataque militar contra o Irã na quinta-feira, depois que o país persa derrubou um drone americano que acusou de invadir seu espaço aéreo. Os EUA, por outro lado, dizem que o drone sobrevoava águas internacionais quando foi atacado.

Arábia Saudita e Irã são inimigos regionais. Trump vem intensificando uma campanha de "pressão máxima", nas suas palavras, contra o Irã.

Trump e bin Salman também discutiram o papel do reino em garantir a estabilidade no Oriente Médio e no mercado global de petróleo. O presidente americano culpou o Irã pelos recentes ataques contra petroleiros que atravessam o estratégico Estreito de Hormuz. Fonte: Associated Press.