Policiais Militares prendem homem com 10 quilos de entorpecente em Diadema

21/06/2019 | 14:27



Policiais da equipe de Comando da Força Patrulha da PM (Polícia Militar) de Diadema, prenderam na manhã desta sexta-feira (21) um homem por tráfico de entorpecentes e cerca de 10 quilos de droga.

Durante patrulhamento pela Rua Saturno, no Serraria, os agentes avistaram Victor Eduardo Aparecido Oliveira da Costa, que demonstrou nervosismo ao visualizar a equipe. Durante abordagem, os policiais encontraram pequena quantidade de droga e descobriram que ele já tinha passagem por tráfico de drogas. Além disso, ele estava em posse de uma chave de cadeado que explicou ser da sua casa.

Simultaneamente, alguns PMs realizaram uma incursão nas proximidades e encontraram um depósito de ferramentas trancado com cadeado. Na tentativa de abertura com a chave encontrada com o meliantes, os agentes tiveram exito. No local foram encontrados certa de 10 quilos de drogas variadas, entre elas 98 papelotes de maconha, 162 papelotes de cocaína, 380 frascos de lança perfume, 410 pedras de Crack e diversos cadernos com a contabilidade do tráfico da região. Também foram apreendidos celulares e dinheiro em espécie.

O caso foi encaminhado para o 1º DP (Centro), de Diadema, onde o caso foi registrado.