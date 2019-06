Susana Vieira revela cuidados com a saúde: - Não saio mais à noite, tenho medo de pegar um resfriado

21/06/2019 | 13:10



Sete meses após revelar que estava lutando contra leucemia, doença que ocorre na formação das células sanguíneas e dificulta a capacidade do organismo de combater infecções, Susana Vieira afirmou que continua cuidando bem de sua saúde. Em entrevista ao ESTRELANDO, na noite de quinta-feira, dia 20, a atriz contou que toma algumas precauções para não ficar doente, além de comentar sobre seu novo trabalho na televisão e como irá conciliar a rotina de gravações!

- Eu não saio mais de noite. Estou me cuidando um pouco, tenho medo de pegar um resfriado, uma gripe, contou ela durante evento que comemorou a apresentação para convidados da peça O Mistério de Irma Vap, no teatro Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro.

Porém, garante:

- Estou em uma recuperação muito boa.

Susana estará no elenco da próxima novela das 18h, Éramos Seis, com estreia prevista para o dia 1º de outubro. Aos 76 anos de idade, ela irá interpretar a vilã da trama.

- Já começo a trabalhar na semana que vem. Eu vou fazer uma vilã de época, estou com medo, brincou Susana.

Ela falou também sobre sua adaptação ao figurino da novela.

- Tudo é coberto, então já estou começando a me preparar, porque eu gosto mesmo é de decote e perna de fora. Para assistir a peça, hoje eu vim meio senhora, riu.

A ainda atriz fez questão de afirmar que não terá restrições durante a gravação da novela por conta de sua saúde.

- Não tem nenhum cuidado específico, por que estou indo muito bem. O que estou fazendo muito ultimamente é o exercício físico. Os médicos falam que ele ajuda para qualquer tipo de doença. Seja para a cabeça, para perna, para a bunda, para onde for, finalizou.