Ópera inspirada na revolta de Stonewall estreia em Nova York

21/06/2019 | 13:03



Nesta sexta-feira, dia 21, estreia em Nova York uma ópera inspirada na revolta de Stonewall, que completa em 2019 50 anos. A rebelião ocorreu em 28 de junho de 1969 e tornou-se referência na luta por direitos da comunidade LGBT.

Serão cinco apresentações da ópera Stonewall, sediadas no teatro Time Warner Centers Rose Theater. O primeiro espetáculo ocorre nesta sexta e o último está marcado para a Sexta-feira da semana que vem, dia 28 - data em que é comemorado o Dia do Orgulho LGBT.

"Acho que a coisa mais divertida para mim sobre este projeto foi ter a oportunidade de representar um elenco tão diversificado de personagens. Nós temos uma diversidade tão gloriosa de elenco aqui, representando as pessoas que estavam em Stonewall naquela noite, e ter a oportunidade de dar a essas pessoas a vida musical foi uma grande alegria", comemorou o roteirista Mark Campbell.

Está sendo cogitada a possibilidade de levar a ópera para Londres e Paris no próximo ano. (As informações são da Associated Press).