21/06/2019 | 12:41



O programa Musica na Band apresenta nesta sexta-feira, dia 21, às 22h, Ancient Land, musical do grupo Celtic Woman. Gravado na Irlanda, o espetáculo une a tradição da música e da dança celtas e foi gravado no histórico Johnstown Castle.

Nos vocais estão Mairead Carlin, Eabha McMahon e Megan Walsh; Tara McNeill toca violino e o grupo é acompanhados por orquestra e banda. No Brasil, o Celtic Woman fará apresentações, em agosto, no Rio de Janeiro (Theatro Municipal), nos dias 17 e 18, e em Curitiba (Teatro Guaíra), dias 22 e 23. Em São Paulo, as apresentações ocorrem nos dias 24 e 25 no Credicard Hall.