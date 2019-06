Débora Nascimento não voltou com José Loreto porque não queria ser a Giovanna Ewbank de 2019

21/06/2019 | 12:11



Bomba! Segundo informações do colunista Leo Dias, a reconciliação de Débora Nascimento e José Loreto definitivamente não deu certo. Enquanto o ator já teria feito a fila andar - já que foi visto aos beijos com uma mulher em uma balada do Rio de Janeiro - Débora permaneceria com as suas convicções inabaláveis, como o fato de não perdoar uma traição. Amigos próximos dela afirmaram que ela até tentou perdoar o amado, mas não conseguiu.

A atriz ainda teria dito que não quer ser a Giovanna Ewbank de 2019. Caso você não se lembre, Bruno Gagliasso traiu Giovanna em 2012 com a modelo Carol Francischini, que chegou a ficar grávida na época, para abalar ainda mais a situação. Após um teste de DNA, foi confirmado, entretanto, que Bruno não era o pai do filho de Carol. Depois de um tempo, Gioh perdoou a infidelidade do marido e os dois permanecem juntos até hoje. Eles até adotaram uma filha em 2016, Titi, e planejam ter mais filhos em breve.

Apesar das aparências, Loreto estaria arrasado com o fim do casamento. Entretanto, a amizade com Débora permanece, já que os dois sempre são vistos juntos - ainda mais pelo fato de terem uma filha, Bella, de dois anos de idade.