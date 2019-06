Bruna Marquezine impressiona ao deixar barriga definida à mostra durante evento de moda no Rio de Janeiro

21/06/2019 | 12:11



Após encantar com seu novo corte de cabelo, Bruna Marquezine arrasou durante um evento de moda que aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 20, aos pés do morro do Corcovado no Rio de Janeiro! Ao apostar em um cropped de estampa poá, ela chamou a atenção por deixar a barriga definida à mostra!

A atriz prestigiou Camila Coelho, que lançou uma coleção de looks em parceria com a marca norte-americana Revolve. O evento, é claro, contou com a presença de celebridades para lá de incríveis, olha só!

Camila Queiroz, por exemplo, escolheu a mesma estampa de Bruna, porém em um vestido com mangas bufantes! A atriz ainda combinou o visual com os cabelos presos e brincos bem chamativos.

Lucy Ramos também marcou presença! Ela posou ao lado de Camila e esbanjou estilo com seu look, composto por vestido e cabelos soltos.

Já Sophia Abrahão estava parecida com Bruna ao usar um cropped com estampa de listras para a ocasião!

Por fim, Kaysar, que está arrasando em seu papel na novela Orfãos da Terra, passou por lá e abriu o sorrisão para os fotógrafos de plantão. Um arraso, né?