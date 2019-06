Mariana Ximenes rebate comentários sobre suposta magreza excessiva: Beijinho no ombro dos invejosos

21/06/2019 | 12:11



Mariana Ximenes comentou uma notícia, publicada pela colunista Fábia Oliveira, que repercutiu muito na internet na última semana. No domingo, dia 16, Mariana teria ido a um evento na Barrinha, Rio de Janeiro. Ao chegar, teria espantado os famosos presentes pela suposta magreza excessiva, e Carolina Dieckmann teria dito a ela:

Nossa! Você está tão magra! Parece até que está em depressão!

Obviamente, Mariana não parece ter gostado do comentário, e teria dado um sorriso amarelo, antes de se afastar de Carol.

Na quinta-feira, dia 20, Mariana falou com a imprensa na apresentação para convidados de O Mistério de Irma Vap, no teatro Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro, rapidamente, antes de entrar na sessão. Perguntada sobre a matéria a respeito da magreza ter tomado conta da web, a atriz afirmou:

Estão falando que estou magra. Nossa, que coisa boa. Acho maravilhoso isso. Beijinho no ombro dos invejosos.