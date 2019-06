Preocupação episcopal

Do Diário do Grande ABC



21/06/2019 | 12:11



Pouco discutido, mas cada vez mais evidente, o afastamento entre os prefeitos do Grande ABC preocupa até o bispo. Em missa de ação de graças realizada na noite de terça-feira na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini manifestou incômodo com o distanciamento entre as lideranças políticas da região, lembrando dos efeitos deletérios advindos da cizânia, e chamou-as ao congraçamento. Está certo o líder dos católicos. As sete cidades precisam de união para vencer batalhas, como a do Metrô, por exemplo.

Vossa reverendíssima verbalizou alguns desafios de “nosso querido Grande ABC” em sermão, preocupando-se especialmente com a infraestrutura, e admoestou os chefes do Executivo sobre os riscos de se manter conduta personalista. “Devemos sempre promover o bem comum e não os interesses particulares de pessoas, grupos e entidades”, disse dom Pedro aos presentes, entre eles apenas três dos sete prefeitos da região.

O discurso do bispo vem na esteira das divergências políticas que quase implodiram o símbolo da regionalidade. Nos últimos dois anos, três cidades abandonaram o Consórcio Intermunicipal, colocando em risco a continuidade da entidade – cujos laços começam agora a ser reatados com a atuação conciliadora do chefe do Executivo andreense, Paulo Serra (PSDB) – que tem a missão de buscar soluções para problemas compartilhados pelos sete municípios.

A desunião entre lideranças políticas tem reflexos sensíveis no cotidiano da população. Tome-se como ilustração a já mencionada luta da comunidade para convencer o Estado a manter o projeto original do Metrô na Linha 18-Bronze. Até o momento, não se precebe aquela necessária sintonia fina entre os anseios da sociedade e os de seus representantes. Talvez seja exatamente por isso que o Palácio dos Bandeirantes ainda não tenha desistido de trocar o sonho da imensa maioria dos moradores do Grande ABC por uma aventura conhecida pela pomposa sigla de BRT, mas que não passa de um corredor de ônibus.