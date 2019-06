Katy Perry posa com ex-mulher de Orlando Bloom e internautas aprovam: Adultos agindo como adultos

21/06/2019 | 10:11



Parece que Katy Perry, de fato, deixa o passado para trás! Após botar um ponto final na rixa com Taylor Swift ao surgiu protagonizando uma reconciliação no novo clipe dela, a cantora de 34 anos de idade chamou a atenção ao posar ao lado de Miranda Kerr, ex-mulher e mãe do filho de Orlando Bloom, seu atual noivo.

Tudo aconteceu na última quinta-feira, dia 20, momento em que a modelo, de 36 anos de idade, estava celebrando o lançamento de sua nova linha de cosméticos faciais, chamada Kora Organic.

No Instagram, Miranda apareceu com um vestido pink que ressaltou sua gravidez, fruto do atual relacionamento com Evan Spiegel, diretor e fundador do Snapchat, enquanto posava ao lado de Katy, que optou por um um blazer laranja e vestido da mesma cor para combinar, e uma amiga.

Obrigada por brilhar comigo, Katy Perry e Angela, escreveu a modelo.

Depois de postar a foto, diversos seguidores de Miranda instantaneamente perceberam sua companhia inusitada, afinal, as duas tiveram um romance com o Orlando, de 42 anos de idade.

Eu amo uma relação madura, escreveu uma internauta.

Adultos agindo como adultos, é porque elas estão brilhando, disse outra.

Porém, vale dizer que a amizade das duas não é uma surpresa de fato aos fãs que acompanham a vida amorosa do ator. Orlando e Miranda se casaram em 2010 e, alguns meses depois, deram as boas-vindas ao primeiro filho, Flynn. Três anos depois, em 2013, a separação foi anunciada. Na época, o ator deixou claro que ele e a ex-mulher continuariam amigos e criariam juntos o filho, que agora tem oito anos de idade.

- Nós nos amamos. Somos uma família. Nós estaremos na vida um do outro pelo resto de nossas vidas. Não há dúvida de que, para o bem do nosso filho e de tudo mais, vamos apoiar um ao outro e amar um ao outro como pais de Flynn. Às vezes a vida não funciona como esperamos, mas somos adultos, somos profissionais. Nós amamos e nos importamos um com o outro. E mais importante, amamos nosso filho, disse o ator em uma entrevista.

E isso se comprovou, já que, com avanço na relação de Orlando com Katy, Miranda demostrou estar muito feliz pelo casal. Em uma entrevista a revista People, em janeiro de 2017, ela declarou não tinha nada além de coisas boas a dizer sobre a cantora.

- Somos uma família moderna. Orlando e eu somos literalmente como uma família, ele é como um irmão para mim. É muito estranho, mas nós realmente nos importamos um com o outro e temos um ótimo relacionamento, então eu me sinto muito sortuda, afirmou. Além disso, ela também revelou que Katy e seu filho, Flynn, são ótimos e se dão muito bem.